Selecționata lui Mircea Lucescu se află în acest moment pe locul trei în Grupa H din preliminariile CM 2026 cu 10 puncte. Trei victorii, o remiză și două eșecuri a consemnat prima reprezentativă.



România le întâlnește pe Bosnia sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45 pe ”Stadion Bilino Polje” din Zenica și pe San Marino la Ploiești, pe ”Ilie Oană” marți, 18 noiembrie, de la aceeași oră.



Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Cum arată clasamentul Grupei H

1. Austria - 15 puncte

2. Bosnia - 13 puncte

3. România - 10 puncte

4. *Cipru - 10 puncte

5. *San Marino - 0 puncte

*Cipru și San Marino au un meci în plus.

Ca să păstrăm șanse la accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada trebuie neapărat să câștigăm ultimele două meciuri din preliminarii cu Bosnia în deplasare și acasă cu San Marino.

Dacă meciul cu San Marino va fi mai mult ca sigur un Walk in the Park, greul va fi, fără dubii, cu bosniacii, care ne-au învins în turul preliminariilor, la București, cu 1-0.

