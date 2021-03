Lucescu isi calca adversarii in picioare! Sahtior a PIERDUT si Dinamo e la un pas de titlu! Cum arata acum clasamentul

Dinamo a castigat iar in Ucraina, 3-0 Rukh Lvov, si are 7 puncte peste rivala Sahtior.

Pana la finalul sezonului mai sunt doar 7 etape!

Lucescu a stat cu emotii in fata lui Rukh. Uruguayanul De Pena a ratat un penalty in minutul 10, iar la pauza a fost 0-0. Kavaev a deblocat tabela in minutul 59, apoi, in final, brazilianul Sidcley (86) si din nou Karavaev au stabilit scorul final.

La Sahtior e criza. Fosta catigatoare a Europa League a avut meci cu cealalta echipa din Lvov, care era pe ultimul loc. FC Lvov a reusit insa marea surpriza si a batut-o pe Sahtior cu 3-2.

Cum arata clasamentul din Ucraina cu 7 runde inainte de finalul campionatului:





AICI ai meciul jucat de Dinamo: