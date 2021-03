"Fara tigani, va rugam!" Atac rasist umilitor impotriva lui Mircea Lucescu in Ucraina! NIMENI n-a luat nicio masura! Sunt imaginile momentului

Mircea Lucescu n-are liniste cu fanii lui Dinamo Kiev!

'Radicalii' il vor demis cu orice pret, in ciuda rezultatelor excelente pe care le-a obtinut in acest sezon. Lucescu e primul in campionat, la 4 puncte de rivala Sahtior, si a califict-o pe Dinmo in primavara europeana dupa o participare decenta in Champions League.

Ultrasii de la Kiev nu renunta insa la razboiul cu Lucescu, pe care nu-l iarta pentru declaratiile date in perioada Sahtior.

Pe net circula imagini de la ultimul meci de campionat jucat de Dinamo. Intr-un banner, ultrasii ii cer lui Lucescu sa se spanzure, in timp ce in altul il vor interzis la Kiev printr-un mesaj rasist oribil: "Fara tigani, va rugam".

Nici clubul, nici fortele de ordine prezente la meci nu au luat pana acum vreo masura impotriva fanilor din imagini!