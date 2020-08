Lucescu i-a lasat MASCA pe jucatorii lui Dinamo Kiev de la primele antrenamente! Dezvaluirile jucatorului pe care l-a LUAT DE GAT de la primul antrenament

Mircea Lucescu si-a impresionat jucatorii cu metodele sale inca de la primele antrenamente.

Georgi Tsitaishvili, mijlocasul de 19 ani pe care Lucescu l-a luat in gluma de gat inca de la prima sedinta de antrenament, a fost cucerit de felul in care Lucescu isi conduce echipa. Fotbalistii se supun planului facut de Lucescu. Tsitaishvili a dezvaluit ce le cere antrenorul roman jucatorilor si e convins ca Dinamo Kiev va juca 'un fotbal modern, ca al marilor echipe din Europa'.

"Avem antrenamente intense, asa ca ne-a fost greu la primul meci. Am inceput sa intelegem si sa facem ce ne spune Lucescu, a fost mai usor sa lucram cu mingea. Am controlat meciul si nu am obosit, iar cand avem nevoie sa explodam si sa jucam pe atac, avem puterea sa o facem. Avem in continuare timp sa ne pregatim, vor mai fi meciuri de pregatire, asa ca vom fi gata cand incepe campionatul.

Avem sedinte teoretice cu Lucescu aproape in fiecare zi. Timp de o ora ne spune si ne arata cum joaca marile echipe, ne da exemple, ne arata ce se intampla in trecut si ce s-a intamplat dupa ce el a venit. Ne spune ce principii are. Ne place ce face, jucatorii sunt multumiti, se simte ca e fotbal modern, fotbal in care Dinamo nu va sta in aparare, ci va lua mingea si o va pastra tot meciul. Vom juca fotbal modern cu Lucescu. Nu trebuie doar sa luam titlul in Ucraina, trebuie sa ne prezentam cu demnitate si in Europa, avem meciuri grele in Champions League.

Antrenorul vrea sa fim invingatori in toate si sa aratam asta inca din startul meciurilor. Vorbeste mereu cu noi, imi place asta. Imi zice imediat daca vede ceva ce nu ii place sau ceva ce as putea sa fac mai bine. Am vorbit de doua ori cu el fata in fata, mi-a explicat unele lucruri. Mi-a dat incredere. Lucescu spune ca primele doua zone ale terenului trebuie sa mearga dupa anumite reguli. Atacul e imprevizibil, asa ca libertatea e mai mare, putem avea initiativa, putem pasa. In aparare si la mijlocul trenului trebuie sa respectam cu strictete ce ne spune.

Cred ca asa ar trebui sa fie. Abia asteptam sa inceapa sezonul, simtim sprijinul clubului si al antrenorului. Presedintele a venit la antrenamente, vine la fiecare meci. Toata lumea asteapta ca ceva special sa se intample, asa ca si noi simtim asta. Nu avem timp sa intelegem totul si sa jucam perfect, dar incercam sa prindem cat mai multe informatii. Sper ca totul va merge bine", a spus Tsitaishvili pentru site-ul oficial al lui Dinamo Kiev.