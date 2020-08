Mircea Lucescu il vrea la Dinamo Kiev pe unul dintre coechipierii lui Ianis Hagi! Cat trebuie sa plateasca ucrainienii pentru starul lui Rangers

Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucator de la Rangers.

Antrenorul este hotarat sa-si intareasca echipa in vederea noului sezon. Printre fotbalistii pe care vrea sa-i aduca la Dinamo Kiev se numara si Glen Kamara, coechipierul lui Ianis Hagi la Rangers.

Pentru a-i obtine semnatura, oficialii ucrainienilor trebuie sa scoata din buzunare peste 11 milioane de euro.

Mircea Lucescu a reusit deja sa-l transfere pe Volodymyr Kostevich, care va ajunge in Ucraina de la 1 ianuarie 2021, cand ii va expira contractul cu Lech Poznan.

O victorie si un esec pentru Dinamo Kiev in amicale

In aceasta vara, dupa preluarea lui Dinamo Kiev, antrenorul roman in varsta de 75 de ani a condus echipa deja in doua partide amicale. Dupa victoria din primul meci, fotbalistii pregatiti de 'Il Luce' au fost invinsi marti, cu 1-2 de Desna, echipa din prima liga a Ucrainei.