EXCLUSIV | Rivaldinho e si pe lista extinsa a lui Lucescu la Kiev! Cine se misca mai repede il ia: bomba de la miezul noptii: inca 3 oferte pentru brazilian

Rivaldinho are optiunea Cracovia, care s-a inteles cu Viitorul pentru transferul sau.

Clubul polonez trebuie acum sa ajunga la un acord cu fotbalistul. Si trebuie sa o faca repede!

Cracovia nu e singura echipa interesata de Rivaldinho in aceasta vara. Conform surselor www.sport.ro, sud-americanul se afla inclusiv pe lista largita de transferuri a lui Dinamo Kiev. De el s-au mai interesat in ultimele zile Legia Varsovia si o echipa din Emiratele Arabe Unite. Legia i-a ratat vara asta pe Alibec si Bus. Rivaldinho e pe placul campioanei Poloniei, care e in cautare disperata de atacant. Fotbalistul are pasaport spaniol, ceea ce-l face si mai atractiv pentru liga poloneza, acolo unde regulile in privinta extracomunitarilor sunt mai stricte decat in Romania.

Rivaldinho, 25 de ani, a jucat mai intai in Liga 1 pentru Dinamo, intre februarie 2017 si ianuarie 2018. Varful a plecat apoi la Sofia, unde a semnat cu Levski, dar a suferit din cauza accidentarilor si a vrut sa revina in Romania. Anul trecut, fiul lui Rivaldo a semnat cu Viitorul, unde Hagi l-a readus la cea mai buna forma. In ultimul sezon din Liga 1, Rivaldinho a marcat 11 goluri si a pasat decisiv pentru alte 4, fiind cel mai important om de atac al Viitorului, alaturi de golgeterul Gabi Iancu.

Cracovia a terminat pe 7 ultima editie a playoff-ului din Polonia, dar a castigat Cupa si va juca in Europa League. Din lotul echipei fac parte fostul dinamovis Hanca si fostul stelist Rapa.

Tweet Viitorul Rivaldinho cracovia Citeste si: