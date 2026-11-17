Dubai Basketball, echipă din Euroligă antrenată de spaniolul Xavi Pascual, a confirmat transferul internaţionalului brazilian Marcelinho Huertas, un conducător de joc în vârstă de 43 de ani, scrie EFE.

De la Tenerife la Dubai

El vine de la formaţia spaniolă La Laguna Tenerife, la care a petrecut mai mult de şapte sezoane.

Noul său club a publicat deja imagini pe reţelele de socializare în care Huertas apare salutându-l pe noul său antrenor principal - cu care a mai lucrat în perioada în care amândoi au fost la FC Barcelona - precum şi pe coechipieri precum Tornike Shenghelia, Thomas Walkup şi Davis Bertans.

Jucătorul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului curent.

Marcelinho Huertas a jucat și pentru Los Angeles Lakers în NBA

Conducătorul de joc brazilian adaugă o nouă echipă carierei sale europene, care a inclus anterior experienţe la Joventut Badalona, Bilbao Basket, Baskonia, Barca şi La Laguna Tenerife.

În sezonul 2026-2027, alături de La Laguna Tenerife, el a înregistrat medii de 15,1 puncte, 3,9 pase decisive şi un indice de eficienţă de 17,4 în campionatul Spaniei.

De asemenea, el a evoluat pentru Los Angeles Lakers (NBA) şi şi-a reprezentat echipa naţională atât la Jocurile Olimpice, cât şi la Cupa Mondială FIBA.

"Cunoscut pentru viziunea sa în joc, inteligenţa baschetbalistică şi capacitatea de a controla ritmul unei partide, Huertas aduce experienţă valoroasă şi calităţi de lider în lotul celor de la Dubai Basketball.

Sosirea sa îmbunătăţeşte perspectivele echipei pentru restul sezonului, aducând un coordonator de joc consacrat, cu o cunoaştere aprofundată a baschetului european", a precizat clubul într-un comunicat de presă citat de Agerpres.