Atacantul, care a adunat 120 de selecţii pentru naţionala Angliei, a explicat că starea sa de sănătate mintală s-a deteriorat după căsătoria sa din iunie 2008 şi naşterea fiului său cel mare, Kai, în noiembrie 2009 - o perioadă în care, de fapt, se bucura de un succes uriaş alături de "Diavolii Roşii". Uneori, else izola timp de două zile la rând pentru a consuma alcool, departe de ochii lumii.

"Privind în urmă, aş putea spune că am fost egoist, dar ştiam că trec prin ceva cu care îmi era extrem de greu să mă confrunt. Şi nu voiam ca fiul meu, Kai, să mă vadă în acea stare - de aceea mă şi ascundeam", a declarat Rooney în cadrul podcastului "Life At The Midpoint", moderat de prezentatoarea britanică Gabby Logan.

Wayne Rooney a recunoscut că a vrut să se sinucidă: ”Nu mai vrei să fii în preajma nimănui”

"Am ajuns într-un punct în care te gândeşti la sinucidere. Pur şi simplu nu mai vrei să fii în preajma nimănui. Nu voiam ca oamenii să mă vadă pe stradă. Nu voiam să intru în magazine", a adăugat el, scrie Agerpres.

Considerat cândva un copil-minune al fotbalului englez, Rooney a fost propulsat în lumina reflectoarelor la doar 16 ani, la Everton; la 17 ani a devenit internaţional englez, iar la 18 ani s-a transferat la puternica echipă Manchester United, devenind, în cele din urmă, cel mai bun marcator din istoria clubului.