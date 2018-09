Lovitura pe care a incercat sa o dea Dorinel Munteanu la Concordia! Jucatorul de nationala pe care vrea sa-l aduca

Dorinel Munteanu a debutat cu dreptul la Chiajna.

Concordia Chiajna a castigat primul meci cu Dorinel Munteanu pe banca, 2-0 in deplasarea de la Botosani, si spera sa evite retrogradarea in acest sezon. Concordia este la egalitate cu Dinamo in clasament, insa are partide dificile in perioada urmatoare - le va intalni pe Viitorul si FCSB in urmatoarele 3 etape!

Pentru a intari echipa pana la deschiderea perioadei de transferuri, Dorinel Munteanu a incercat sa-l aduca pe Adrian Ropotan, liber de contract dupa despartirea de Hatta Club. Fostul international roman a mai jucat in Liga 1 la Dinamo, Petrolul si Pandurii Targu Jiu.

Momentan, Ropotan nu a oferit un raspuns pozitiv. El are o oferta de la ocupanta locului 7 din prima liga din Grecia, Giannina.