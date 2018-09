Dorinel viseaza pe muzica de Champions League! :) Ce obiectiv are la Chiajna

Dorinel a facut-o campioana pe Otelul si vrea o noua minune. Ajuns la Chiajna, Dorinel vrea sa joace in Europa cu penultima echipa din liga intai.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Doar Dorinel crede in salvarea Chiajnei. Nimeni nu a mizat pe el nici cand a dus-o pe Otelul in grupele Ligii. Dorinel si-a facut planul pentru obiectivul SF.



"Mai sunt 18 etape din campionat, obiectivul nostru e o clasare cat mai aproape de play-off. De ce sa nu visam si la un play-off?", spune Dorinel.



Dorinel revine dupa 3 ani si jumatate in liga 1. Chiajna e in criza. A pierdut ultimele 3 meciuri cu 3-0.