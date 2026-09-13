EXCLUSIV Robert Niță a dat cărțile pe față după Rapid - FC Voluntari: „Sunt două părți ale paharului”

Robert Niță a dat cărțile pe față după Rapid - FC Voluntari: „Sunt două părți ale paharului” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe FC Voluntari, în etapa a 9-a din Superligă.

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Din articol

Robert Niță a analizat evoluția Rapidului în victoria din Giulești, scor 2-1, împotriva celor de la FC Voluntari. Niță a scos în evidență, la Matinal VOYO SPORT LIVE plusurile și minusurile echipei antrenate de Daniel Pancu.

Robert Niță

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Pov sport robert nita fragment goanta
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Concluziile lui Robert Niță după Rapid - FC Voluntari 2-1

„Sunt două părți ale paharului. O să încep cu părțile bune, pentru că echipa crede. Au avut intensitate bună pe toată durata jocului, chiar dacă pe final de joc, cu câteva nemulțumiri răzlețe, pe o posesie prelungită, pe niște mingi întoarse la portar, la nivelul fundașilor, lumea începe să ofteze.

Chiar îl întreb pe Pancu dacă vede cum reacționează unii jucători când începe tribuna să ofteze. E greu și Pulhac, în calitate de adversar, a jucat pe vechiul Giulești împotriva Rapidului și știe ce înseamnă publicul. Pe Giulești, când e publicul de partea ta, presiunea e mai mare, așteptările sunt mai mari. Oamenii se așteaptă la spectacol, la victorii. 

S-a întâmplat și cu Sepsi, s-a întâmplat și la Galați (n.r.- victorii pe final). S-a întâmplat și aseară. Este un lucru bun că echipa luptă până în ultimul minut, băieții sunt bine pregătiți fizic. Este îmbucurător pentru Pancu că face schimbări aproape în fiecare etapă care schimbă față jocului și jucătorii care intră decid meciurile. 

Fazele fixe iar, tot vorbim de Anglia că Premier League este în exclusivitate la VOYO, pare că fazele fixe cu Daniel pe bancă sunt anul acesta un mare atu pentru Rapid. Este îmbucurător că fundașii Rapidului marchează. Îi aștept și pe Ciobotariu și Sheriff Sinyan să decidă jocuri.

Publicul, vrând nevrând, are un mare merit la câștigarea celor trei puncte aseară și nu numai. Galeria, pe stadionul Giulești, a ajutat-o pe Rapid să câștige așa puncte și anul trecut.

Niță: „În afară de lucrurile foarte bune, mai e problema cu atacanții”

(...) Eu n-am văzut o echipă decât anul trecut sau acum doi ani, la un meci cu 'U' Cluj și la un meci cu Oțelul Galați, să domine așa Rapidul pe Giulești. Asta o trecem la părțile mai puțin bune. Joci acasă, ai publicul cu tine, e început de meci, ești concentrat. 

Știi importanța jocului și vine Voluntari care în primele minute are două șuturi pe poartă și vreo două, trei cornere. Fazele fixe sunt momente ale jocului care trebuie gestionate mult mai bine. Pe o minge scurtă, scoasă înapoi, centrată, vine Roman și îți dă gol cu capul. Sunt lucruri care nu sunt la nivelul la care își dorește Pancu.

În afară de lucrurile foarte bune, mai e problema cu atacanții. Ratează din dorința foarte mare de afirmare, Filip Stojilkovic și Jason Kodor. A avut șansa să joace și Jambor, a jucat și Burmaz titular până să plece. Îi înțeleg că e apăsarea aia, e nebunia aia să marchezi, să capeți încredere. 

Și aseară Filip scapă singur cu portarul. În loc să dea colțul lung sau la colțul scurt, dă pe centrul porții, în portar. E un jucător cu un CV foarte bun. Așteptările sunt foarte mari. Pancu îi dă încredere, minute. Pivotează perfect și pleacă extraordinar pe spații. Are probleme la finalizare”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la Matinal VOYO SPORT LIVE.  

Caseta meciului Rapid - FC Voluntari 2-1

  • Rapid: B. Ungureanu - C. Manea (Onea 46'), Paşcanu, Kramer, Annan (Ouedraogo 70') - Vulturar (Bubanja 71'), Grameni (Kodor 77') - R. Pop (M. Kamara 46'), Moruţan, Al. Dobre - Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu
  • FC Voluntari: Jurhar - Haruţ, R. Crişan, Onişa, Şuteu - Schieb (Mamic 87'), I. Gheorghe, Cvek (N. Rodrigues 90+2'), Guţea (Merloi 87') - M. Roman II (Chică-Roşă 85'), Babic (Dumbrăvanu 75'). Antrenor: Florin Pîrvu
  • Cartonaşe galbene: Ouedraogo 72', Moruţan 79', Daniel Pancu 90+3' / Babic 45+1', I. Gheorghe 47', Chică-Roşă 82
  • Au marcat: Jurhar 58' (a.g.), Kramer 86' / M. Roman 12'
  • Arbitri: Andrei Moroiţă - Imre Bucsi, Alexandru Filip
  • Arbitri VAR: Cătălin Popa - Horaţiu Feşnic

Rapid e a doua în clasament, cu 18 puncte, faţă de cele 20 ale liderului Dinamo. FC Voluntari e penultima în ierarhia Superligii, a 15-a, cu 8 puncte.

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