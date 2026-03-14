După opt ani petrecuți la Pisa, Marius Marin schimbă echipa, dar părăsește și Serie A pentru o mutare în Spania.

S-a confirmat: Marius Marin semnează cu Sevilla

Contractul fotbalistului cu gruparea italiană expiră la finalul acestui sezon și nu va semna prelungirea înțelegerii. Internaționalul român ar fi ajuns la un acord cu Sevilla, gruparea la care va ajunge din vară, liber de contract.

MARCA, una dintre cele mai importante publicații de sport din lume, a confirmat mutarea și a subliniat că în momentul de față se pun la punct ultimele detalii cu privire la contractul pe care Marius Marin îl va semna.

Marius Marin a fost jucătorul celor de la Pisa din 2018, mai întâi sub formă de împrumut de la Sassuolo și mai apoi transferat definitiv un an mai târziu. Marin a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei și a fost și căpitan în Serie B.