Louis Munteanu a înscris cu un șut deviat din afara careului, și a dat semnalul revenirii, pentru ca Rowles să aducă cele trei puncte pentru DC United în minutul 90.

Atacantul de 23 de ani a fost desemnat omului meciului la finalul partide de portalul Sofascore care i-a oferit nota 8.0.

Louis Munteanu a revenit după ce a ratat ultimele două partide ale echipe sale în urma unei accidentări la nivelul coapsei.

Fotbalistul român a venit de la CFR Cluj în această iarnă și a adunat șapte partide pentru DC United, reușind să marcheze un gol.

Louis Munteanu, uluit de ce a găsit în State: ”Nici în Italia nu am văzut așa ceva”

La trei luni de la transferul în Statele Unite ale Americii, Louis Munteanu a vorbit despre ce a găsit în la Washington, la echipa din MLS, și cum se simte după perioada de acomodare.

În clasamentul Conferinței de Est, DC United se află pe locul 9 cu opt puncte. După opt etape, echipa din Washington a bifat două victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri

”Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic. Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere.

Momentan, din păcate, sunt accidentat. Am o întindere și sunt în proces de recuperare. Dar, cu siguranță, această perioadă mă va face mai puternic, pentru că, așa cum am mai spus înainte, practic stau în sală și lucrez foarte mult la ceea ce am nevoie acum. Mi s-a făcut un program strict pentru minusurile pe care le am în prezent și încerc în fiecare zi să progresez cât de mult pot.

Infrastructura aici este la un alt nivel. Nici în Italia nu am întâlnit așa ceva. În ceea ce privește adaptarea, băieții m-au primit foarte bine. Este o altă lume din acest punct de vedere. Toată lumea vrea să te ajute. Aici am simțit cea mai mare diferență față de Europa. Toți sunt deschiși să te ajute și îți vor binele.

Chiar ieri am avut o ședință cu toți jucătorii noi care au ajuns în MLS în acest sezon, împreună cu foști jucători care au evoluat în MLS timp de 10 ani. Au încercat să ne dea sfaturi despre cum să ne adaptăm cât mai repede și ce ar trebui să facem pentru a ne integra.

Pentru mine contează aceste lucruri, iar cine mă cunoaște știe cum sunt eu în viața de zi cu zi, un băiat timid. Tot ce s-a întâmplat până acum m-a făcut să mă simt ca unul de-ai lor, nu un străin în țara lor”, a spus Louis Munteanu, potrivit digisport.