Louis Munteanu (23 de ani) a trăit o experiență amară în ultima partidă din campionatul nord-american. D.C. United a înregistrat un eșec usturător acasă, scor 0-4, în fața celor de la FC Dallas. Finalul partidei a fost extrem de tensionat, suporterii gazdelor vărsându-și frustrarea pe echipă.

Atacantul central a revenit pe gazon după ce a ratat precedentele două etape, cu Chicago și Atlanta, din cauza unei accidentări la picior. Introdus pe parcursul reprizei secunde, românul a bifat 29 de minute pe teren, dar nu a reușit să schimbe soarta unei confruntări dominate clar de oaspeți.

Prestația celor de la D.C. United i-a înfuriat pe fani, care i-au huiduit pe fotbaliști la finalul meciului. Ultrașii le-au transmis jucătorilor că nu mai acceptă rezultate negative pe teren propriu.

Cifre modeste după transferul din iarnă

Până în acest moment, parcursul lui Louis Munteanu peste Ocean este unul sub așteptări. Adus oficial pe 26 ianuarie 2026 în schimbul sumei de 6 milioane de euro de la CFR Cluj, Munteanu a strâns doar 4 prezențe și un total de 90 de minute jucate. În prezent, cota sa de piață este de 4,5 milioane de euro.

Situația din clasament a devenit presantă. După șase meciuri disputate, D.C. United se află pe locul 8 în Conferința de Est, având șapte puncte și un golaveraj negativ. Următorul test va fi în deplasare, împotriva formației New England Revolution, meci în care jucătorul român speră să obțină mai multe minute de joc și să-și redreseze imaginea în fața fanilor americani.