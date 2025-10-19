VIDEO Liviu Antal, gol după gol pentru reușita 100! La câte meciuri consecutive în care a marcat a ajuns atacantul român

Liviu Antal, gol după gol pentru reușita 100! La c&acirc;te meciuri consecutive &icirc;n care a marcat a ajuns atacantul rom&acirc;n Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul internațional se simte foarte bine în Lituania.

TAGS:
Zalgiris VilniusKauno ZalgirisFC HegelmannLituanialiviu antal

Atacantul român Liviu Antal a marcat golul echipei Zalgiris Vilnius, care a terminat la egalitate cu Dainava Alytus, 1-1, sâmbătă, în deplasare, în etapa a 31-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

''Veteranul'' de 36 de ani a deschis scorul din penalty (70), dar gazdele, aflate pe ultimul loc, au egalat in extremis prin Denis Zevzikovas (90+3).

Antal, care a fost schimbat în minutul 78, a marcat în ultimele cinci meciuri ale lui Zalgiris.

Fostul internaţional, revenit la Zalgiris în această vară, sub formă de împrumut până la finalul anului calendaristic, are 9 goluri marcate în 16 partide.

Antal a ajuns astfel la 99 de goluri pentru Zalgiris, pentru care a mai evoluat între 2017-2021 și 2023-2025 înainte de a reveni în vară.

În clasament, pe primul loc se află Kauno Zalgiris, cu 71 de puncte, urmată de FC Hegelmann, 58 de puncte, și Zalgiris Vilnius, 53 de puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Tot să joci tenis! Sinner a c&acirc;știgat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul
Tot să joci tenis! Sinner a câștigat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul
Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă &icirc;n Superliga
Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă în Superliga
Fostul mare fundaș e categoric &icirc;n privința lui Mihai Popescu: Devenise de ne&icirc;nlocuit la FCSB
Fostul mare fundaș e categoric în privința lui Mihai Popescu: "Devenise de neînlocuit la FCSB"
Rom&acirc;nia - Polonia, pe VOYO și Pro Arena de la 19:00! &bdquo;Tricolorele&rdquo; joacă totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup
România - Polonia, pe VOYO și Pro Arena de la 19:00! „Tricolorele” joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup
Liverpool - Manchester United, de la 18:30! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO
Liverpool - Manchester United, de la 18:30! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: &rdquo;De parcă nici n-ar fi existat!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 &icirc;n Serie A

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A



Recomandarile redactiei
Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă &icirc;n Superliga
Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă în Superliga
Tottenham - Aston Villa 1-1, pe VOYO: s-a restabilit egalitatea după o reușită magnifică!
Tottenham - Aston Villa 1-1, pe VOYO: s-a restabilit egalitatea după o reușită magnifică!
Fostul mare fundaș e categoric &icirc;n privința lui Mihai Popescu: Devenise de ne&icirc;nlocuit la FCSB
Fostul mare fundaș e categoric în privința lui Mihai Popescu: "Devenise de neînlocuit la FCSB"
Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB
Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB
Tot să joci tenis! Sinner a c&acirc;știgat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul
Tot să joci tenis! Sinner a câștigat o rachetă din aur. Unde a avut loc turneul și ce a declarat italianul
Alte subiecte de interes
Golgheterul din Superligă care nu și-a primit niciodată trofeul rupe plasele &icirc;ntr-un alt campionat!
Golgheterul din Superligă care nu și-a primit niciodată trofeul rupe plasele într-un alt campionat!
Liviu Antal e pe val la Zalgiris! Al treilea meci cu gol pentru internaționalul rom&acirc;n
Liviu Antal e pe val la Zalgiris! Al treilea meci cu gol pentru internaționalul român
Quentin Bena și-a găsit echipă după ce a plecat de la Dinamo
Quentin Bena și-a găsit echipă după ce a plecat de la Dinamo
Dorinel Munteanu a transferat la Oțelul Galați un fotbalist spectaculos, cu selecții la naționalele Franței!
Dorinel Munteanu a transferat la Oțelul Galați un fotbalist spectaculos, cu selecții la naționalele Franței!
Decarul rom&acirc;n vicecampion &icirc;n Europa a &icirc;nscris prima dată &icirc;n acest sezon! Golaveraj extrem de ciudat pentru echipa sa
Decarul român vicecampion în Europa a înscris prima dată în acest sezon! Golaveraj extrem de ciudat pentru echipa sa
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi &icirc;ncă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

stirileprotv Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!