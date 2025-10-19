''Veteranul'' de 36 de ani a deschis scorul din penalty (70), dar gazdele, aflate pe ultimul loc, au egalat in extremis prin Denis Zevzikovas (90+3).

Atacantul român Liviu Antal a marcat golul echipei Zalgiris Vilnius, care a terminat la egalitate cu Dainava Alytus, 1-1, sâmbătă, în deplasare, în etapa a 31-a a campionatului de fotbal al Lituaniei.

Antal, care a fost schimbat în minutul 78, a marcat în ultimele cinci meciuri ale lui Zalgiris.

Fostul internaţional, revenit la Zalgiris în această vară, sub formă de împrumut până la finalul anului calendaristic, are 9 goluri marcate în 16 partide.

Antal a ajuns astfel la 99 de goluri pentru Zalgiris, pentru care a mai evoluat între 2017-2021 și 2023-2025 înainte de a reveni în vară.

În clasament, pe primul loc se află Kauno Zalgiris, cu 71 de puncte, urmată de FC Hegelmann, 58 de puncte, și Zalgiris Vilnius, 53 de puncte.

