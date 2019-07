Real Madrid pregatita sa dea o lovitura celor de la PSG! Zidane insista pentru un transfer! "Tinem legatura permanent"

Zidane vrea un jucator de la PSG

Mbappe, marele vis a lui Zidane si al celor de la Real Madrid, e in continuare principala tinta a madrilenilor, iar Zidane tine permanent legatura cu starul francez, spun cei de la Le10Sport. Presa franceza anunta ca mutarea s-ar putea face in schimbul a 300 de milioane de euro si ar putea sa fie a doua pierdere majora pentru PSG, dupa ce Neymar a intrat in conflict cu conducerea clubului parizian.

Mbappe a venit la PSG in 2018 de la AS Monaco in schimbul a 180 de milioane de euro si ar putea pleca daca Real este de acord cu suma de transfer.

Mbappe a marcat 60 de goluri si a dat 32 de pase de gol in 87 de meciuri jucate in toate competitiile pentru PSG.

200 de milioane de euro este cota lui Mbapee, potrivit transfermarkt.com