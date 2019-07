S-a retras, da' nu prea! Sarbatorit la amicalul Mioveni - FCSB, Ayza a semnat cu alta echipa. Unde va juca in sezonul viitor

Roberto Ayza si-a anuntat retragerea din activitate, dar s-a razgandit si a semnat cu alta echipa. Ce-i drept, va juca la un nivel mai scazut.

Brazilianul Roberto Ayza este cel mai vechi strain din fotbalul romanesc. In varsta de 38 de ani, sudamericanul a venit in Romania in urma cu mai bine de 13 ani. El a jucat la Suceva, Piatra Neamt, Bihor si Gloria Bistrita inainte sa ajunga la Mioveni, unde a devenit un simbol al micutei echipe.

Saptamana trecuta, Ayza si-a anuntat retragerea si a fost celebrat la amicalul cu FCSB.

Ayza s-a razgandit: va juca in Liga a 4-a

Roberto Ayza s-a razgandit si nu se va mai retrage. In schimb, el va juca in liga a patra, la o echipa din Arges.

Ayza schimba orasul si pleaca de la Mioveni la Campulung Muscel. El va juca la echipa lui Gica Mihali, Academia Muscelul Campulung.

"Aproximativ 30 de ani pe teren, 15 ani ca profesionist. Urcusuri si coborasuri, munca, faima, glorie, dezamagiri. Mii de sentimente de nedescris si de neintalnit pe care doar o competitie sportiva ti le poate ofer. Complimente, jigniri, fani, critici, laude...



Iti multumesc, Doamne, pentru tot ce mi-a oferit viata pe teen, pentru visele din copilatie care mi s-au indeplinit (...)", spunea Roberto Ayza in urma cu doua saptamani.