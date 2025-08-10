Internaționalul român este în căutarea unei noi echipe, însă, deocamdată, fiul legendarului Gheorghe Hagi nu a luat nicio decizie. Hagi Jr a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, formația pe care fostul selecționer a preluat-o în această vară. Internaționalul român a refuzat însă oferta, nemulțumit de prima de instalare oferită de gruparea poloneză.

Șanse reale ca Ianis Hagi să semneze cu Legia Varșovia

Cu toate acestea, conform jurnaliștilor polonezi Tomasz Wlodadrczyk și Jakub Polkowski, varianta Ianis Hagi la Legia Varșovia prinde din nou contur.

Deși internaționalul român a refuzat o ofertă din partea echipei antrenate de Edi Iordănescu în urmă cu câteva zile, șansele ca acesta să ajungă în campionatul Poloniei sunt destul de mari. Ianis Hagi a refuzat-o pe Legia Varșovia deoarece nu a fost mulțumit de suma propusă de polonezi la semnătură.

Polonezii fac însă eforturi pentru a-l convinge pe Ianis Hagi să semneze. Conform polonezilor, Legia vrea să îl învingă pe Jan Ziolkowski la AS Roma, iar banii obținuți în urma transferului să îi ofere lui Ianis Hagi la semnătură.

”Subiectul Ianis Hagi a revenit în discuție, fierbe din nou. Dacă ar ajunge la echipă, ar fi o adevărată bombă pe piața transferurilor din Polonia. Un anumit procent din banii obținuți pe Jan Ziolkowski va fi alocat pentru noi transferuri. Din câte aud, Legia își dorește foarte mult ca o parte din această sumă să ajungă la jucător aici și acum”, a spus Wlodarczyk, potrivit Gol24.pl.

De altfel, Jakub Polkowski susține că Edi Iordănescu are nevoie sub comanda sa de un fotbalist precum Ianis Hagi: ”Legia are nevoie de un jucător ca Ianis Hagi, pentru că nu are un număr 10 clasic. Ianis Hagi ar fi o superlovitură, dacă și-ar reduce pretențiile financiare pe care le-a avut inițial”.

