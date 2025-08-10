Finanțatorul FCSB susține că o comisie guvernamentală îi blochează de trei ani vânzarea unei foste fabrici către un grup de investitori americani, care intenționează să producă armament.



Patronul roș-albaștrilor a izbucnit și a povestit cum o comisie de la Guvern, responsabilă cu verificarea investițiilor străine, i-a pus bețe în roate în mod repetat. Americanii erau gata să plătească suma uriașă pentru infrastructura de la Drăgășani, însă avizul necesar tranzacției nu a fost eliberat nici până astăzi.



Becali: "Cum să pui tu condiții?"



Becali acuză comisia de abuz și incompetență, arătând că statul nu ar trebui să intervină într-o afacere privată. Mai mult, finanțatorul FCSB a dezvăluit că investitorilor li s-ar fi cerut și o taxă de verificare de 10.000 de euro.



"Eu vreau să vând o fabrică de trei ani. Acum a venit altă firmă. Am vorbit cu ei, le-am zis că-i dau în judecată. Păi, eu am acolo o infrastructură. Trebuie să verificați firma, dacă este solventă, dacă nu încalcă embargoul. Mi-a zis că luni se dă avizul, dar cu niște condiții. Eu vând infrastructura mea, o fostă fabrică. O vând eu, care e a mea. Cum să pui tu condiții la unul care vrea să cumpere de la mine? E între doi privați, ești nebun la cap?", a tunat Becali.



Omul de afaceri a continuat tirul la adresa funcționarilor: "Investitorii trebuie să plătească 10.000 de euro ca să îi verifice, tu îți dai seama? Guvernul are o comisie de verificare. Eu, străin, vreau să investesc la tine în România și ei cer 10.000 de euro să te verifice. Au prostit oamenii de 10.000 de euro. După ce te verifică, vor să mai vii să-ți pună și condiții".

