Infrangere dureroasa pentru Standard in fata lui Boloni! Razvan Marin a reusit un assist, dar sansele la titlu au fost spulberate! VIDEO

Standard are 3 infrangeri consecutive in play-off-ul din Belgia si nu mai poate deveni campioana.

Echipa lui Loti Boloni, Royal Antwerp, a obtinut o victorie mare in etapa a 6-a din play-off-ul din Belgia, 2-1 in fata celor de la Standard Liege! Antwerp a urcat in urma acestui succes pe locul 2, cu 38 de puncte, cu 6 mai putine decat liderul Genk.

In schimb, Standard Liege nu mai are nicio speranta la titlu in urma acestui succes! Chiar si cu o victorie la 'masa verde' dupa incidentele de la meciul cu Anderlecht, Standard ar fi la 8 puncte de lider, cu un meci in plus si cu 4 etape inainte de finalul sezonului.

Razvan Marin a avut un meci excelent, reusind sa dea pasa de gol in prelungirile primei reprize la reusita lui Vanheusden. Pentru Marin, a fost meciul cu numarul 100 in tricoul lui Standard.