Mircea Lucescu a anuntat unde va antrena Razvan in sezonul viitor! Planurile sale de viitor: "Din vara vreau sa revin pe banca unei echipe! Vom vedea unde"

Razvan Lucescu a castigat cu 3-0 meciul cu Lamia, dar bucuria de titlu a fost amanata de succesul celor de la Olympiakos. In acest weekend, Lucescu Jr are o noua sansa de a cuceri trofeul in Grecia.

Razvan Lucescu este la doua meciuri de un moment istoric pentru PAOK Salonic. Formatia pe care o antreneaza se poate incorona regina a Greciei dupa 34 de ani de asteptare. PAOK poate cuceri titlul in weekend daca bate, iar Olympiakos nu castiga. Pe de alta parte, daca PAOK bate in urmatoarele doua etape, nu mai conteaza rezulatele obtinute de Oly.

Mircea Lucescu: "Razvan va antrena la PAOK in continuare"



Razvan Lucescu are sansa de a intra in galeria legendelor lui PAOK Salonic. Formatia din nordul Greciei ar putea fi prima din afara capitalei care cucereste titlul dupa mai bine de trei decenii.

Despre Razvan Lucescu s-a scris in presa din Turcia ca ar putea ajunge la Besiktas la vara, dupa ce va cuceri titlul cu PAOK.

Mircea Lucescu pune, insa, capat acestor speculatii!

Il Luce a vorbit intr-un interviu preluat de mai multe publicatii din Grecia si Turcia. Nova Sports noteaza ca Lucescu Senior a afirmat ca Razva va continua la PAOK.

"Razvan nu vine cu mine! El isi va continua parcursul de succes cu PAOK! Scrie istorie acolo! Restul sunt doar zvonuri", a spus Mircea Lucescu, citat de publicatia elena Nova Sports.

Mircea Lucescu: "Vreau sa revin pe banca la vara"

Il Luce a mai spus ca planuieste sa revina pe banca unei echipe. Cel mai probabil va alege o echipa de club, dupa ce in ultimii doi ani a pregatit nationala Turciei.

"Mi-ar placea sa revin pe banca unei echipe la vara. Cat timp sunt in putere, vreau sa antrenez. Daca va fi o echipa din Turcia sau din Europa de Vest, asta nu stiu. Cert este ca am aceeasi pofta de fotbal ca acum 20 de ani. Turcia mi-a ramas in suflet", a mai spus Luce.

