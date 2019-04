Anunt urias sau doar campanie electorala? Mircea Lucescu, PRESEDINTE la Rapid din 2020, pe noul stadion!

Mircea Lucescu e dorit ca presedinte la Rapid din 2020, cand echipa ar urma sa promoveze in Liga 1.

Primarul sectorului 1, Dan Tudorache a anuntat ca Mircea Lucescu este pregatit sa revina la Rapid ca presedinte din 2020. Atunci, echipa ar juca pe noul stadion, refacut pentru EURO, dar si promovata in Liga 1, daca totul decurge potrivit planului. Din sezonul urmator, Tudorache a anuntat ca 50% din actiunile Rapidului vor fi preluate de un important afacerist in domeniul auto.



”Am gasit prieteni pe care i-am rugat sa investeasca in Rapid. Primaria Sectorului 1 nu a bagat nici un ban in club. In Romania, se vrea performanta, insa fara investitii. Toti ”greii” au zis ca vor veni in Liga 1 alaturi de club.

O sa fac tot ce pot sa ajut acest club. Cand vom ajunge in Liga 1, in anul 2020, cu un antrenor ca Pancu si cu un presedinte ca Mircea Lucescu, Rapid va avea o cota mai mare. Toti isi doresc ca acest club sa reprezinte Romania in cupele europene. Stadionul in maxim o luna va fi complet daramat. In vara trebuie sa fie gata cu 14.000 de locuri, dar am vorbit cu primarul Sectorului 6 si se mai pot construi 2.000. Stadionul va ajunge undeva la 16.000 de locuri”, a declarat Daniel Tudorache la Realitatea TV.

Si Mircea Lucescu a confirmat posibila revenire in Giulesti.

”Sunt legat de Rapid, e normal sa raman alaturi de ei. Toata viata am fost antrenor, iar eu urmaresc cu mult interes revolutia Rapidului. Am vazut suporterii in numar cat mai mare si am vazut dorinta jucatorilor de a ajunge acolo le unde este locul. Toti ne dorim revenirea marilor echipe, iar eu zic ca este un progres”, a decarat Mircea Lucescu pentru sursa citata.