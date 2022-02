La 12 ani mergea să-l vadă jucând, acum evoluează alături de el. Un român face echipă cu Piovaccari în Italia

Un român a ajuns să joace în Italia cu idolul său. Fostul atacant de la FCSB, Piovaccari are grijă de Mărginean, românul pe care pariază că va fi la națională.

Mărginean avea 12 ani când Piovaccari lua titlul cu FCSB și juca în Champions League. Acum, Mărginean și Piovaccari sunt colegi în liga a treia italiană, la Messina. Între cei doi e o diferență de 17 de ani.

„Mă duceam să-l văd la meciuri, acum suntem colegi!”

„Eram mic, aveam 12 ani, când dădea gol pentru Steaua (acum FCSB), echipa mea favorită, era ceva extraordinar, mă bucuram foarte mult.

Și acum când am auzit că vine la echipă, neaparat a trebuit să zic: 'Pio când eram mic, am venit să te vâd la un meci și acum suntem colegi de echipă'.

Aș putea să-i zic domnule, mister”, a glumit Andrei Mărginean cu bunul său prieten, într-un interviu pentru PRO TV și SPORT.RO.

Piovaccari, convins că prietenul său cu 17 ani mai tânăr va ajunge om de bază în naționala României.

„Poate să fie o surpriză pentru națională”, a punctat atacantul italian.

Iulius Andrei Mărginean are 1.90 metri, evoluează pe poziția de fundaș central și mai are contract cu Messina până în vara acestui an, când îi expiră împrumutul de la Sassuolo.