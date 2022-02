”Ținta” FCSB-ului, ofertă impresionantă din MLS! Salariu de nouă ori mai mare! Ce decizie a luat

UTA Arad s-a înțeles cu americanii de la FC Charlotte, club ce evoluează în Major League Soccer (MLS), pentru suma de 1,5 milioane de dolari. Doar că șefii clubului trebuie să ajungă la un acord și cu Miculescu.

Acestuia i s-a propus un contract cu un salariu de nouă ori mai mare decât cel de la UTA, dar a refuzat, iar americanii nu par dispuși să vină cu o ofertă mai bună, notează ProSport.

David Miculescu, ofertă din MLS!

Miculescu și-ar dori să continue în Europa, chiar și la un club mic din Italia, Germania sau Spania. Recent, acesta a vorbit despre viitorul său la UTA Arad și a spus că este deschis pentru orice ofertă.

„Cât timp sunt la UTA, sunt concentrat doar pe ce am de făcut la acest club. Am primit o informare din partea conducătorilor că am o ofertă din străinătate (n.r. - cea din MLS). Sunt interesat.

Am văzut ce a spus tatăl meu, nu e adevărat, sunt deschis la orice ofertă. Eu iau deciziile. Vorbesc și cu familia mea, dar acele zvonuri n-au fost deloc adevărate”, a declarat Miculescu.

Miculescu este evaluat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate.