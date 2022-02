Umilit de Gigi Becali la FCSB, Keșeru ar putea ajunge la un alt club din Liga 1. Ce condiție pune

Atacantul ajuns la 35 de ani ia în calcul să se transfere la Sepsi. Condiția e ca echipa din Sfântu Gheorghe să caștige Cupa și să joace în Europa.

Claudiu Keșeru pleacă la vară de la FCSB și ar putea ajunge la Sepsi. Patronul echipei din Sf. Gheorghe nu vrea să-l rateze și pe Keșeru, după ce Budescu n-a mai ajuns la Sepsi.

„Aș minți dacă aș spune „nu” (că nu-l vrea la Sepsi). Dacă ar vrea să vină la noi, eu cred că l-aș aștepta cu brațele deschise”, a spus Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, pentru PRO TV și SPORT.RO.

Becali l-a scos din lot pe Keșeru pentru că are salariu mare și s-a vaccinat

„Dacă e vaccinat, nu-l pun să joace, da? Să vezi peste trei ani când trece Steaua (FCSB) ca vijelia prin Europa, că ei toți vaccinații vor pierde din putere.

Nu știu dacă va reveni în lot. Dar dacă nu mai joacă, nu-l mai bagăm, ce rost are? Am vorbit cu el și i-am zis că obligația mea e să-i dau ce i-am promis. Plus că îl avem pe Ianis, care e șarpe”, a afirmat Becali la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

1.5 milioane de euro este cota de piață a lui Claudiu Keșeru, potrivit transfermarkt.com