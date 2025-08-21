Înaintea duelului decisiv, presa elenă a readus în discuție un succes precedent cu Rijeka, transmițându-i un mesaj clar tehnicianului român: să repete istoria. "Fă-o ca în 2021!" au titrat cei de la sdna.gr.

În 2021, PAOK Salonic a trecut de HNK Rijeka în play-off-ul Conference League cu 2-1 la general.



Partida se anunță una tensionată, iar presiunea de pe umerii lui Lucescu și ai echipei sale este uriașă, un aspect recunoscut chiar de antrenor la conferința de presă de ieri.



Antrenorul român se confruntă cu probleme de lot



Răzvan Lucescu se confruntă cu absențe notabile în compartimentul ofensiv. Tehnicianul nu se poate baza pe Pelkas, Soiretire și Tyson, toți trei rămași la Salonic, ceea ce îi limitează considerabil opțiunile în atac. Vestea bună este revenirea la 100% a lui Kiril Despodov, dar și includerea în lot, în premieră, a nou-venitului Giorgos Giakoumakis, care ar putea debuta.



Echipa probabilă a lui PAOK, potrivit jurnaliștilor greci, se conturează astfel: Pavlenka - Kenny, Kędziora, Michailidis, Baba - Kamara, Meïté - A. Živković, Ivanušec, Konstantelias - Chalov.



Nici gazdele nu sunt ferite de probleme. Antrenorul croaților, Radomir Džalović, nu îl are la dispoziție pe fundașul dreapta titular, Ante Orešč, care este suspendat, în timp ce mijlocașul bulgar Yankov este absent din motive familiale. Mai mult, situația unui alt jucător, Janković, este incertă. Deși acesta s-a înțeles cu Fenerbahçe, el s-a antrenat ieri cu echipa și rămâne o enigmă dacă va fi folosit în meciul de azi.



Meciul de pe stadionul "Rijeka" din Croația este crucial pentru ambele echipe, miza fiind prezența în faza principală a Europa League și bonusurile financiare aferente.

