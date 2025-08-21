Rijeka s-a impus la limită pe teren propriu, astfel că are acum prima șansă pentru calificarea în faza principală din Europa League.



Seară neagă pentru Răzvan Lucescu



Bosniacul Luka Menalo (29 de ani) a deschis scorul în duelul dintre Rijeka și PAOK Salonic, în minutul 39. Elevii lui Răzvan Lucescu au alergat după egalare, dar nu au reușit să revină pe tabelă. Rijeka a reușit să obțina prima victorie din istorie împotriva clubului din Salonic.



Pentru PAOK este primul eșec suferit în acest sezon. În turul 3 preliminar din UEFA Europa League, grecii au trecut de Wolfsberger. A fost 0-0 în tur, apoi 1-0 în returul din Austria. Numai că PAOK a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Wolfsberger.



Returul dintre PAOK și Rijeka va avea loc săptămâna viitoare, la Salonic. În sezonul precedent, PAOK Salonic a evoluat în faza principală din UEFA Europa League. FCSB a fost "coșmarul" lui Răzvan Lucescu. Campioana României a învins-o pe PAOK în toate cele trei meciuri directe. În fazele eliminatorii, FCSB s-a impus cu 2-1 la Salonic, apoi cu 2-0 pe Arena Națională.

Edi Iordănescu, aproape de grupele Conference League



Legia Varșovia s-a impus în meciul tur cu Hibernian, scor 2-1. Echipa condusă de Edi Iordănescu a câștigat în deplasare, iar acum e favorită pentru calificarea în faza principală din Conference League.



Ambele goluri au venit în prima repriză. Jean-Pierre Nsame (32 de ani) a deschis scorul în minutul 35, când a transformat o lovitură de la 11 metri. Pawel Wszolek (33 de ani) a majorat diferența în minutul 45+3, iar în repriza secundă Legia a încercat să își conserve acest avantaj. Legia a reușit să mai înscrie și al treilea gol, dar reușita a fost anulată de VAR.



Gazdele de la Hibernian au reaprins speranța în minutul 87, când Josh Mulligan (22 de ani) a redus din diferență. S-a terminat 2-1 pentru Legia, iar soarta calificării se va decide săptămâna viitoare.



Legia Varșovia a ajuns în preliminariile Conference League după ce a fost eliminată de AEK Larnaca din Europa League. Ciprioții au câștigat dubla manșă din turul 3 preliminar, scor 5-3 la general.

