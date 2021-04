Un nou antrenor pentru Man si Mihaila?! Presa din Italia vorbeste despre viitorul lui D'Aversa dupa infrangerea cu Crotone

Parma a pierdut, 4-3, pe teren propriu, contra celor de la Crotone, si este aproape retrograda in Serie B.

Readus la echipa dupa ce o parasise inainte de startul sezonului, Roberto D'Aversa nu a reusit sa redreseze situatia de la Parma si e aproape sa plece, din nou, cel putin conform presei din Rusia, care spune ca antrenor lui Lokomotiv Moscova, Marko Nikolic, este pe lista echipei italiene.

Zvonurile au fost preluate si de presa italiana, care il anunta pe Nikolic ca inlocuitorul lui D'Aversa, insa, conform ParmaLive, acestea ar fi niste minciuni. Sursa citata mentioneaza ca reprezentantii antrenorului sarb au negat orice fel de contact intre cele doua parti.

Nikolic este sub contract in capitala Rusiei pana in iunie 2022 si nu ar vrea sa renunte la angajamentul sau cu Lokomotiv. Mai mult, echipa sa va disputa, cel mai probabil, meciuri in competitiile europene sezonul viitor, in timp ce Parma va retrograda mai mult ca sigur inapoi in Serie B.

In varsta de 41 de ani, Nikolic si-a facut numele in Serbia si Ungaria, inainte de a merge in Rusia pentru a o prelua pe Lokomotiv. In cariera sa de antrenor, Nikolic a reusit sa castige trei campionate consecutive, unul in Slovenia, unul in Serbia si unul in Ungaria, si doua Cupe, una in Serbia si una in Ungaria.