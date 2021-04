"Nu are rost sa pacalim lumea!" Antrenorul lui Man si Mihaila a rabufnit dupa infrangerea cu Crotone! Ce a declarat 

Parma a pierdut meciul cu ultima clasata din Serie A, Crotone, scor 3-4.

La finalul partidei, antrenorul lui Dennis Man si Valentin Mihaila a rabufnit. Roberto D'Aversa a spus ca jucatorii sai nu sunt la un nivel suficient de bun pentru a face fata campionatului din Italia.

"Punctele conteaza mereu, pentru ca nu suntem inca retrogradati matematic. Acest meci a aratat ceea ce eu am vazut de cand m-am intors, adica faptul ca reactionam cand luam gol, insa apoi facem greseli incredibile.

Asta demonstreaza ca, atunci cand faci acele erori, atat in atac, cat si in aparare, pierzi la nivel de Serie A. Nu stiu daca ne lipseste increderea. Am inscris trei goluri si totusi am primit patru...

Am facut prea multe greseli si primim sistematic gol de fiecare data dupa ce marcam. Ne lipseste personalitatea, ne lipseste leadership-ul si nu suntem suficient de buni pentru acest nivel. Nu are rost sa pacalim lumea.

Cred ca echipei ii lipsesc lideri care sa-si asume responsabilitati si sa traga echipa dupa ei. Sincer, nici eu nu inteleg asa o schimbare radicala. Cred ca sunt multe aspecte care contribuie la asta. Conduceam cu 3-2 pe Cagliari, dar in minutele de final am batut repede loviturile libere, ne-am grabit si nu am controlat ritmul. Asta e lipsa de experienta", a declarat D'Aversa, potrivit Football Italia.

In urma esecului de sambata seara, Parma ramane, cu 20 de puncte, penultima in clasamentul din Serie A, aflandu-se la 11 puncte de primul loc care asigura mentinerea in prima liga, ocupat de Benevento, care are insa un meci mai putin disputat.

