Formația „nerazzurră” este lider în Serie A, cu 68 de puncte după 29 de etape, la opt lungimi în fața rivalei AC Milan.

Rezultatele foarte bune nu au trecut neobservate, iar fostul internațional italian Antonio Cassano a vorbit la superlativ despre tehnicianul român.

Antonio Cassano a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Cassano consideră că românul Chivu este antrenorul potrivit pentru Inter și crede că munca sa nu este apreciată suficient în Italia.

„M-a convins cu adevărat. A făcut o treabă excepțională, cu mulți jucători care erau în declin sau ale căror contracte expirau și care veneau după o înfrângere teribilă. A preluat echipa la zece zile după finala Ligii Campionilor. Este un antrenor fantastic și o persoană de top. Jurnaliștii nu-i merită pe Chivu și Fabregas”, a spus Cassano, citat de fcinternews.it.

Cu Chivu pe bancă, Inter are un parcurs de 31 de victorii, patru remize și 12 înfrângeri. În clasamentul din Serie A, Inter conduce detașat, urmată de AC Milan, în timp ce Napoli ocupă poziția a treia.

Pentru trupa lui Chivu urmează un duel cu Fiorentina, meci la care românul nu va putea sta pe bancă. Tehnicianul este suspendat după ce a primit două cartonașe galbene în meciul cu Atalanta, iar echipa va fi condusă de secundul Aleksandar Kolarov.