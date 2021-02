"Isi face tatal mandru! Ce jucator! / Au schimbat jocul!" Fanii lui Rangers, INNEBUNITI dupa prestatia buna a lui Ianis! Ce au scris

Rangers s-a impus la capatul unui meci de infarct, in care s-au inscris in total sapte goluri! Aribo a deschis scorul in minutul 38, iar Avenatti a egalat in minutul 45. Refaelov a inscris din penalty in minutul 7 de prelungiri ale primei reprize, stabilind astfel scorul la pauza.

In a doua repriza, Barisic a egalat din penalty, in minutul 59, insa Hongla a dus-o din nou pe Antwerp in avantaj. I



Ianis Hagi nu a fost titular, insa a intrat in teren in minutul 75 al meciului, in locul lui Kamara si s-a facut imediat remarcat cu o ratare imensa, cu poarta libera, in minutul 80.

Acelasi Ianis a fost aproape de un assist, insa Kent nu a profitat de pasa romanului si a trimis in bratele portarului. Kent a inscris totusi in minutul 83, din pasa lui Morelos, restabilind egalitatea.

Barisic a inscris golul victoriei pentru Rangers, din penalty, dupa ce Seck a facut hent in careu si a fost eliminat.

Desi a ratat, Hagi si-a facut prezenta simtita in jocul echipei, motiv pentru care fanii lui Rangers au fost incantati de prestatia sa.

"Hagi si Kent au schimbat jocul in totalitate!", a scris un fan.

"Ianis Hagi il face, cu siguranta, pe tatal sau Gheorghe Hagi mandru! Ce jucator!"

Ianis Hagi is really making his old man Gheorghe Hagi proud what a player





"Saptamana viitoare, echipa trebuie sa ii includa pe Hagim Kent si Wright! Fara scuze!"

"Hagi s-a descurcat cand a intrat, nu s-a ascuns de joc!"

Hagi was a bit unlucky , made a good run to get to it, but yeah frustrating miss

Also gave Kent a good pass for an assist but Kent’s shot went straight to the keeper . Could’ve been a much bigger shoreline anyways

I hope Hagi starts next week