Spartak Trnava - Universitatea Craiova, condus de un arbitru de Premier League



Stuart Attwell va fi ajutat de Lee Betts şi Neil Davies, în timp ce rezervă va fi Lewis Smith.

În Camera VAR se vor afla Darren England şi Sian Massey-Ellis.

Partida de la Trnava se va disputa, joi, de la ora 21.30. În tur, craiovenii s-au impus, scor 3-0, scrie News.ro.



Adversar dificil pentru Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League



Dacă se va califica, echipa lui Mirel Rădoi va juca împotriva învingătoarei din ”dubla” Viking - Istanbul Bașakșehir. Turul din Norvegia s-a încheiat cu scorul de 1-3, astfel că turcii au o șansă mare pentru a se califica în faza următoare a competiției.



Istanbul Bașakșehir este fostă campioană în Turcia, în sezonul 2019-2020, și are un lot cotat la 61 de milioane de euro, mult peste Universitatea Craiova sau chiar peste campioana FCSB.

