Notele primite de Ianis Hagi dupa ultimul meci pentru Rangers! Ce reactie a avut presa din Scotia

Ianis Hagi a fost titular in victoria de acasa a lui Rangers impotriva lui Kilmarnock, scor 1-0.

Singurul gol al partidei a fost marcat in minutul 37 de catre Ryan Jack, care a trimis un voleu superb din afara careului, iar portarul advers nu a avut nicio sansa. Ianis Hagi a fost primul jucator inlocuit in minutul 78, cu Scott Wright.

Publicatia The Scotsman i-a acordat nota 7 lui Hagi. Cea mai mare nota a fost primita de catre Steven Davies, 9, iar Ryan Jack, marcatorul golului de 3 puncte, a fost notat cu 8.

"A fost aproape sa inscrie din lovitura libera dupa jumatate de ora. Nu a fost cel mai bun meci al sau, dar a fost persistent si a avut un rol in jocul de constructie al lui Rangers", a scris publicatia citata.

Tot nota 7 a primit Ianis si de la publicatia Glasgow Live, care a scris ca mijlocasul roman a inceput partida bine si a muncit enorm.

"E foarte bun din punct de vedere tehnic. In unele situatii nu i-a iesit totul cum a vrut, dar a muncit din greu pentru echipa", scriu jurnalistii de la Glasgow Live.

Cei de la The Scottish Sun l-au notat pe Ianis Hagi doar cu 6, Ryan Jack a primit nota 9, iar Steven Davies a fost notat cu 8.

In acest sezon, Ianis Hagi a reusit pentru Rangers 5 goluri si 11 pase decisive. Baietii lui Gerrard mai au nevoie doar de 4 victorii pentru a-si asigura titlul. In acest moment, echipa lui Ianis Hagi are 21 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Celtic, echipa care are partide in minus.