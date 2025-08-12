Cât valorează inelul cu care Cristiano a cerut-o în căsătorie pe Georgina. Suma amețitoare plătită de portughez

Starul lui Al Nassr i-a pus pe deget un inel uriaș, estimat de experți la o valoare care ar putea ajunge și la 5 milioane de dolari!



Suma amețitoare plătită de portughez pentru inelul de logodnă



Potrivit presei internaționale, bijuteria cu diamant oval, flancată de două pietre laterale, ar putea avea peste 30 de carate, cu o claritate impecabilă și culoare D.

Doar valoarea minimă estimată depășește 2 milioane de dolari, însă unii specialiști cred că prețul real este dublu.



Cristiano și Georgina sunt împreună din 2016, iar povestea lor a început când portughezul juca la Real Madrid, iar argentiniana lucra într-un magazin Gucci.