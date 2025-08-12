Cât valorează inelul cu care Cristiano a cerut-o în căsătorie pe Georgina. Suma amețitoare plătită de portughez

Starul lui Al Nassr i-a pus pe deget un inel uriaș, estimat de experți la o valoare care ar putea ajunge și la 5 milioane de dolari!
Suma amețitoare plătită de portughez pentru inelul de logodnă
Potrivit presei internaționale, bijuteria cu diamant oval, flancată de două pietre laterale, ar putea avea peste 30 de carate, cu o claritate impecabilă și culoare D.
Doar valoarea minimă estimată depășește 2 milioane de dolari, însă unii specialiști cred că prețul real este dublu.
Cristiano și Georgina sunt împreună din 2016, iar povestea lor a început când portughezul juca la Real Madrid, iar argentiniana lucra într-un magazin Gucci.
Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo a cunoscut-o pe Georgina Rodriguez în 2016, pe vremea când portughezul era la Real Madrid, iar argentinianca lucra într-un magazin Gucci din capitala Spaniei.
Tânăra a dezvăluit că s-a îndrăgostit iremediabil de fotbalist încă de prima dată când l-a văzut: ”A fost dragoste la prima vedere! Câteva zile mai târziu ne-am întâlnit la un alt eveniment. Atunci am putut vorbi într-o atmosferă relaxată, în afara mediului de la muncă”.
De atunci, cei doi formează un cuplu și au împreună doi copii: Bella și Alana. Pe lângă cele două fete, Cristiano Ronaldo mai are trei copii, care locuiesc alături de el și de Georgina.
Cei doi au trecut și printr-o tragedie în primăvara anului 2022. Georgina era însărcinată cu gemeni, dar unul dintre copii a murit la naștere. A supraviețuit doar fetița, Bella.
Acum, Cristiano Ronaldo s-a decis să își unească destinul cu cel al Georginei. Argentinianca a dezvăluit pe Instagram că portughezul a cerut-o în căsătorie.
”Da, vreau! În viața asta și în toate celelalte!”, a scris Georgina la descrierea unei fotografii înn care se laudă cu inelul cu diamant primit.