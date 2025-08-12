Cât valorează inelul cu care Cristiano a cerut-o în căsătorie pe Georgina. Suma amețitoare plătită de portughez

C&acirc;t valorează inelul cu care Cristiano a cerut-o &icirc;n căsătorie pe Georgina. Suma amețitoare plătită de portughez Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo (40 de ani) nu s-a uitat la bani când a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez. 

TAGS:
Georgina RodriguezCristiano Ronaldo
Din articol

Starul lui Al Nassr i-a pus pe deget un inel uriaș, estimat de experți la o valoare care ar putea ajunge și la 5 milioane de dolari!

Suma amețitoare plătită de portughez pentru inelul de logodnă

Potrivit presei internaționale, bijuteria cu diamant oval, flancată de două pietre laterale, ar putea avea peste 30 de carate, cu o claritate impecabilă și culoare D.

Doar valoarea minimă estimată depășește 2 milioane de dolari, însă unii specialiști cred că prețul real este dublu.

Cristiano și Georgina sunt împreună din 2016, iar povestea lor a început când portughezul juca la Real Madrid, iar argentiniana lucra într-un magazin Gucci.

  • Georgina rodriguez 14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo a cunoscut-o pe Georgina Rodriguez în 2016, pe vremea când portughezul era la Real Madrid, iar argentinianca lucra într-un magazin Gucci din capitala Spaniei.

Tânăra a dezvăluit că s-a îndrăgostit iremediabil de fotbalist încă de prima dată când l-a văzut: ”A fost dragoste la prima vedere! Câteva zile mai târziu ne-am întâlnit la un alt eveniment. Atunci am putut vorbi într-o atmosferă relaxată, în afara mediului de la muncă”.

De atunci, cei doi formează un cuplu și au împreună doi copii: Bella și Alana. Pe lângă cele două fete, Cristiano Ronaldo mai are trei copii, care locuiesc alături de el și de Georgina.

Cei doi au trecut și printr-o tragedie în primăvara anului 2022. Georgina era însărcinată cu gemeni, dar unul dintre copii a murit la naștere. A supraviețuit doar fetița, Bella.

Acum, Cristiano Ronaldo s-a decis să își unească destinul cu cel al Georginei. Argentinianca a dezvăluit pe Instagram că portughezul a cerut-o în căsătorie.

Da, vreau! În viața asta și în toate celelalte!”, a scris Georgina la descrierea unei fotografii înn care se laudă cu inelul cu diamant primit.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ARTICOLE PE SUBIECT
Topul golgheterilor și topul celor mai buni pasatori decisivi din Superligă după primele 5 etape!
Topul golgheterilor și topul celor mai buni pasatori decisivi din Superligă după primele 5 etape!
Laszlo Balint anunță transferuri după egalul cu Rapid: Mai avem nevoie de 2-3 jucători
Laszlo Balint anunță transferuri după egalul cu Rapid: "Mai avem nevoie de 2-3 jucători"
Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde
Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde
ULTIMELE STIRI
Parma și-a luat &rdquo;adio&rdquo; de la Dennis Man cu un mesaj &icirc;n limba rom&acirc;nă
Parma și-a luat ”adio” de la Dennis Man cu un mesaj în limba română
&rdquo;A new Man in town&rdquo;! Dennis Man, prezentat &icirc;n sf&acirc;rșit la noua echipă
”A new Man in town”! Dennis Man, prezentat în sfârșit la noua echipă
Alexi Pitu a debutat la noua echipă! Nota primită de perla lui Gică Hagi
Alexi Pitu a debutat la noua echipă! Nota primită de "perla" lui Gică Hagi
Olandezii dau de veste! C&acirc;nd va putea debuta Dennis Man la PSV
Olandezii dau de veste! Când va putea debuta Dennis Man la PSV
Media de v&acirc;rstă a arbitrilor din Premier League: cum se compară cu situația din Superligă. Premier League, exclusiv pe VOYO
Media de vârstă a arbitrilor din Premier League: cum se compară cu situația din Superligă. Premier League, exclusiv pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!