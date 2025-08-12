GALERIE FOTO „O ciudată” Iga Swiatek, reacție curioasă înainte de meciul cu Sorana Cîrstea de la Cincinnati

&bdquo;O ciudată&rdquo; Iga Swiatek, reacție curioasă &icirc;nainte de meciul cu Sorana C&icirc;rstea de la Cincinnati Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Iga Swiatek a făcut o declarație neașteptată la Cincinnati.

TAGS:
Iga SwiatekWTA CincinnatiTenis WTASorana Cirstea
Din articol

Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) poate fi considerată cea mai intimidantă jucătoare a ultimilor ani în circuitul WTA, mai ales din perspectiva scorurilor aspre pe care le administrează destul de frecvent adversarelor sale.

Cea mai convingătoare probă în acest sens a venit chiar în finala Wimbledon 2025, în care Amanda Anisimova, în ciuda unui parcurs exemplar în primele șase tururi, nu a reușit să obțină niciun game în ultimul act al competiției, jucat în compania polonezei.

Iga Swiatek a avut timp să vorbească despre filme și seriale, în timpul turneului de la Cincinnati: „Sunt ciudată.”

Cu Sorana Cîrstea la orizont, în optimile de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Cincinnati, Iga Swiatek a avut timp să vorbească despre filme și seriale cu jurnaliștii prezenți în Ohio.

Sportiva din Polonia a admis că este „o ciudată”, deoarece nu obișnuiește să urmărească filmele și serialele în vogă, ci așteaptă ca lumea să înceteze să vorbească despre acestea înainte de a alege să le vizioneze.

Sorana Cîrstea - Iga Swiatek, meci cu miză de peste 45,000 de euro

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea zgura iasi sarut
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Sunt o ciudată. Nu urmăresc ce e popular într-un anumit moment, nu știu de ce. Toată lumea vorbește despre ele, iar eu rămân indiferentă, iar, după câteva luni, devin interesată.

Încă aștept să am chef să mă uit la Urzeala Tronurilor. Nu știu de ce. Sunt foarte multe filme și seriale pe care nu le-am văzut. Nu voi continua, pentru că acum mă voi face de râs. Haideți să încheiem conferința de presă,” a punctat Swiatek, la Cincinnati.

46,201 euro este miza financiară a duelului dintre Iga Swiatek și Sorana Cîrstea, programat în faza ultimelor șaisprezece jucătoare la Cincinnati.

Învingătoarea își va apropia un cec în valoare de €97,957.

Iga Swiatek

  • Iga swiatek pl sezon 2023 us open rever
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ULTIMELE STIRI
Parma și-a luat &rdquo;adio&rdquo; de la Dennis Man cu un mesaj &icirc;n limba rom&acirc;nă
Parma și-a luat ”adio” de la Dennis Man cu un mesaj în limba română
&rdquo;A new Man in town&rdquo;! Dennis Man, prezentat &icirc;n sf&acirc;rșit la noua echipă
”A new Man in town”! Dennis Man, prezentat în sfârșit la noua echipă
Alexi Pitu a debutat la noua echipă! Nota primită de perla lui Gică Hagi
Alexi Pitu a debutat la noua echipă! Nota primită de "perla" lui Gică Hagi
Olandezii dau de veste! C&acirc;nd va putea debuta Dennis Man la PSV
Olandezii dau de veste! Când va putea debuta Dennis Man la PSV
Media de v&acirc;rstă a arbitrilor din Premier League: cum se compară cu situația din Superligă
Media de vârstă a arbitrilor din Premier League: cum se compară cu situația din Superligă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!