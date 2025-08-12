Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) poate fi considerată cea mai intimidantă jucătoare a ultimilor ani în circuitul WTA, mai ales din perspectiva scorurilor aspre pe care le administrează destul de frecvent adversarelor sale. Cea mai convingătoare probă în acest sens a venit chiar în finala Wimbledon 2025, în care Amanda Anisimova, în ciuda unui parcurs exemplar în primele șase tururi, nu a reușit să obțină niciun game în ultimul act al competiției, jucat în compania polonezei. Iga Swiatek a avut timp să vorbească despre filme și seriale, în timpul turneului de la Cincinnati: „Sunt ciudată.”

"I don't watch things that are popular at the moment. I don't know why. The whole world is talking about them and I'm like, 𝙬𝙝𝙖𝙩𝙚𝙫𝙚𝙧"



Cu Sorana Cîrstea la orizont, în optimile de finală ale întrecerii WTA 1000 de la Cincinnati, Iga Swiatek a avut timp să vorbească despre filme și seriale cu jurnaliștii prezenți în Ohio. Sportiva din Polonia a admis că este „o ciudată”, deoarece nu obișnuiește să urmărească filmele și serialele în vogă, ci așteaptă ca lumea să înceteze să vorbească despre acestea înainte de a alege să le vizioneze. Sorana Cîrstea - Iga Swiatek, meci cu miză de peste 45,000 de euro

Sorana Cîrstea

„Sunt o ciudată. Nu urmăresc ce e popular într-un anumit moment, nu știu de ce. Toată lumea vorbește despre ele, iar eu rămân indiferentă, iar, după câteva luni, devin interesată. Încă aștept să am chef să mă uit la Urzeala Tronurilor. Nu știu de ce. Sunt foarte multe filme și seriale pe care nu le-am văzut. Nu voi continua, pentru că acum mă voi face de râs. Haideți să încheiem conferința de presă,” a punctat Swiatek, la Cincinnati. 46,201 euro este miza financiară a duelului dintre Iga Swiatek și Sorana Cîrstea, programat în faza ultimelor șaisprezece jucătoare la Cincinnati. Învingătoarea își va apropia un cec în valoare de €97,957.



Iga Swiatek