Scandal imens la echipa lui Ianis Hagi! Jucatorii, surprinsi de politie la petrecere, desi era INTERZIS! Clubul se pregateste sa ii SUSPENDE

Liderul din Scotia se pregateste sa ia masuri drastice dupa ce patru jucatori au fost surprinsi la o petrecere. Clubul a inceput o ancheta dupa ce politistii au dat buzna la o petrecere care se desfasura intr-un apartament, in cursul serii de duminica.

Conform Football Insider, surse apropiate clubului au dezvaluit ca oficialii vor sa ii pedepseasca drastic pe fotbalistii care au incalcat protocolul. Mai mult decat atat, clubul a anuntat pe contul oficial de Twitter ca vor fi luate masuri.

"Rangers a luat cunostinta de incidentul petrecut, acesta devenind subiectul unei investigatii interne. Nu comentam pe baza acestuia", a scris clubul.

Rangers are aware of an alleged incident which is subject to an internal investigation. We will make no further comment. pic.twitter.com/XVRhHWzWpJ