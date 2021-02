VIDEO | Gol de pe alta planeta marcat chiar sub ochii lui Ianis Hagi! Jucatorul lui Rangers s-a transformat in Zidane si a lovit mingea din voleu

Rangers a jucat impotriva lui Kilmarnock, intr-un meci al etapei a 29-a din campionatul scotian.

Ianis Hagi a fost titular in echipa lui Gerrard si a fost martor la unul dintre cele mai frumoase goluri ale saptamanii. Dupa ce mingea s-a plimbat cateva secunde in careul oaspetilor, un jucator de Kilmarnock a respins balonul in afara careului.

Mingea a ajuns la Ryan Jack, care a preluat si a sutat superb de la distanta, fara ca portarul advers sa aiba vreo sansa.

Ianis Hagi a fost si el aproape de gol, cand trimis un sut periculos din lovitura libera in minutul 27 al partidei.

La acest scor, Rangers isi continua marsul catre titlu, avand 79 de puncte, dupa 29 de meciuri jucate.