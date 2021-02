Probleme pentru Ianis Hagi la Rangers? Gerrard, laude la adresa celui care l-a inlocuit pe mijlocasul roman: "Va juca din primul minut in viitorul apropiat!"

Ianis Hagi traverseaza un sezon foarte bun la Rangers.

Internationalul roman a marcat 4 goluri si a oferit 9 pase decisive in 24 de meciuri in Premiership pentru echipa care domina autoritar campionatul Scotiei.

La ultima partida de campionat insa, contra lui Kilmarnock, Ianis Hagi a fost inlocuit de Gerrard in minutul 78 cu Scott Wright, iar mijlocasul de 23 de ani a facut un sfert de ora bun fiind laudat dupa meci de antrenorul englez.

Gerrard a spus chiar ca exista posibilitatea ca in perioada urmatoare Wright sa devina chiar titular la Rangers, in contextul in care evolueaza pe aceeasi pozitie in teren cu internationalul roman.

"S-a vazut imediat ce calitati are Scott si, daca va continua asa, va juca din primul minut in viitorul apropiat. Trebuie sa aiba putina rabdare. Este o achizitie pe care nu o aveam in plan, dar pare o gura de aer proaspat", a declarat Steven Gerrard dupa meci potrivit presei din Scotia.