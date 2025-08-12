OFICIAL Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu o echipă din Franța!

Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu o echipă din Franța! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un fost dinamovist a semnat în Franța.

TAGS:
quentin benaDinamoLB Chateauroux
Din articol

Quentin Bena (27 de ani) a pus umărul la promovarea lui Dinamo în Superligă și a plecat de la echipă la începutul anului 2024, când a ales un transfer în Lituania.

După un an la Kauno Zalgiris, fundașul care poate evolua și pe postul de mijlocaș defensiv s-a transferat în Bulgaria, unde a rezistat șase luni, iar acum s-a întors în Franța.

Quentin Bena s-a întors în Franța

LB Chateauroux, formație din liga a treia franceză, a oficializat transferul fostului dinamovist: ”Înapoi în Franța!”, a scris Bena, pe rețelele de socializare.

Înainte de a se transfera la Dinamo, Quentin Bena a mai evoluat în Franța pentru Niort, clubul la care a făcut junioratul. Acolo a prins mai multe meciuri în Ligue 2, dar și în al treilea eșalon din Franța.

În prezent, Bena este evaluat de site-urile de specialitate la 350.000 de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ARTICOLE PE SUBIECT
Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV
Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV
ULTIMELE STIRI
Parma și-a luat &rdquo;adio&rdquo; de la Dennis Man cu un mesaj &icirc;n limba rom&acirc;nă
Parma și-a luat ”adio” de la Dennis Man cu un mesaj în limba română
&rdquo;A new Man in town&rdquo;! Dennis Man, prezentat &icirc;n sf&acirc;rșit la noua echipă
”A new Man in town”! Dennis Man, prezentat în sfârșit la noua echipă
Alexi Pitu a debutat la noua echipă! Nota primită de perla lui Gică Hagi
Alexi Pitu a debutat la noua echipă! Nota primită de "perla" lui Gică Hagi
Olandezii dau de veste! C&acirc;nd va putea debuta Dennis Man la PSV
Olandezii dau de veste! Când va putea debuta Dennis Man la PSV
Media de v&acirc;rstă a arbitrilor din Premier League: cum se compară cu situația din Superligă. Premier League, exclusiv pe VOYO
Media de vârstă a arbitrilor din Premier League: cum se compară cu situația din Superligă. Premier League, exclusiv pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!