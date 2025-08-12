Quentin Bena (27 de ani) a pus umărul la promovarea lui Dinamo în Superligă și a plecat de la echipă la începutul anului 2024, când a ales un transfer în Lituania.
După un an la Kauno Zalgiris, fundașul care poate evolua și pe postul de mijlocaș defensiv s-a transferat în Bulgaria, unde a rezistat șase luni, iar acum s-a întors în Franța.
Quentin Bena s-a întors în Franța
LB Chateauroux, formație din liga a treia franceză, a oficializat transferul fostului dinamovist: ”Înapoi în Franța!”, a scris Bena, pe rețelele de socializare.
Înainte de a se transfera la Dinamo, Quentin Bena a mai evoluat în Franța pentru Niort, clubul la care a făcut junioratul. Acolo a prins mai multe meciuri în Ligue 2, dar și în al treilea eșalon din Franța.
În prezent, Bena este evaluat de site-urile de specialitate la 350.000 de euro.