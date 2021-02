Rangers nu mai are nicio indoiala in legatura cu Ianis Hagi! "Asta e motivul pentru care antrenorul a cheltuit atatia bani pentru el! Cum i-a impresionat Ianis

Ianis Hagi a fost unul dintre jucatorii pe care Rangers a platit o suma mare de bani.

Mijlocasul roman ajuns sub comanda lui Gerrard in iarna lui 2020 de la Genk, iar vara trecuta a fost cumparat definitiv pentru suma de 3,5 milioane de euro. Ianis Hagi a devenit un jucator important pentru Rangers, echipa care cel mai probabil va castiga titlul in acest sezon, dupa prestatiile pe care le-a avut in competitia interna. In actuala stagiune, Ianis a reusit 11 pase decisive si 5 goluri, iar acum este laudat inclusiv de staff-ul lui Gerrard.

"Jucatorii si antrenorii vad aceste performante ale lui Ianis Hagi zilnic. Are o atitudine fantastica. E aici de circa un an si sunt impresionat de el atat pentru ce face pe teren, cat si pentru atitudinea din afara lui. E tanar, a venit intr-o tara noua, a avut o perioada complicata, dar a muncit enorm si s-a obisnuit cu stilul scotian.

Acum vedem beneficiile si calitatea sa reala. Asta e motivul pentru care antrenorul a cheltuit atatia bani pentru el. E special, e adus aici ca sa castige meciuri", a spus unul dintre antrenorii secunzi, Tom Culshaw, pentru Rangers TV.

Ianis Hagi a fost evidentiat si de presa din Scotia. Publicatia The Scotsman il plaseaza pe locul 5 intr-un top al celor mai influenti jucatori ofesivi din campionatul scotian.

"1437 de minute, patru goluri si noua assist-uri in Premiership. Medie:0,82", au scris ziaristii scotieni.

Ianis Hagi are 9 pase reusite in campionat si este lider la acest capitol in Scotia, alaturi de colegul sau James Tavernier. Rangers are 76 de puncte in clasament, avand cu 21 de puncte mai mult fata de locul secund ocupat de Celtic, echipa care are cu doua meciuri in minus.