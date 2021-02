Rangers - Kilmarnock, LIVE TEXT de la ora 17:00 | Hagi, titular pentru Rangers! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Scotia pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

RANGERS - KILMARNOCK

Echipele de start:

In aceasta dupa-amiaza, Rangers primeste vizita celor de la Kilmarnock, intr-un meci din a 29-a etapa a competitiei din Scotia.

Ianis Hagi va fi titular in echipa lui Steven Gerrard, care este neinvinsa in acest sezon in campionat.

Inaintea acestui meci, Rangers este lider detasat in Premiership, cu 76 de puncte, in timp ce Kilmarnock se afla pe locul 10, cu 24 de puncte.