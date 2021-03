Ionut Radu rateaza INCA O DATA sansa debutului la Inter in acest sezon! "Saracul de el!" Ce scriu jurnalistii italieni

Ionut Radu nu a mai jucat un meci oficial de la inceputul anului 2020.

Revenit la Inter la inceputul acestui sezon, romanul nu a evoluat decat in doua partide amicale pentr milanezi. Radu spera sa poata debuta in acest sezon in meciul cu Sassuolo, care era programat initial inaintea pauzei cauzata de meciurile echipelor nationale.

Partida a fost, insa, amanata din cauza focarului de Covid-19 de la Inter, printre cei infectati aflandu-se si portarul Samir Handanovic.

Romanul mai avea o sansa de a prinde minute la meciul cu Bologna, de sambata, 3 aprilie, insa jurnalistii italieni noteaza ca Handanovic a primit rezultate negative la ultimele teste pentru coronavirus si poate reveni intre buturi.

Cei de la Gazzetta dello Sport deplang situatia portarului de 23 de ani, a carui rabdare o remarca: "Saracul Ionut Radu! Are 23 de ani, multa rabdare, insa nu va vedea gazonul nici in meciul cu Bologna de sambata seara, zi pe care o marcase cu rosu in calendar", au notat italienii.

Ionut Radu a fost rezerva lui Handanovic in toate meciurile oficiale jucate de Inter in acest sezon, atat in Serie A, cat si in Cupa Italiei sau in Champions League.

Recent cei de la Inter Live au scris despre negocierile dintre milanezi si oficialii lui Brugge pentru transferul fundasului Odilon Kossounou, in tranzactie urmand a fi inclus si Ionut Radu. Detalii AICI.