Ionut Radu, aproape de plecarea de la Inter! Anunt BOMBA in presa din Italia! Unde ar putea ajunge portarul roman 

Ionut Radu nu a mai jucat intr-un meci oficial din ianuarie 2020.

De-atunci, portarul in varsta de 23 de ani a mai prins minute doar in doua amicale disputate de Inter in luna septembrie a anului trecut, insa in cele mai multe partide a fost rezerva lui Handanovic.

Presa din Italia scrie ca goalkeeper-ul ar putea sa plece din Serie A in aceasta vara. Cei de la Inter Live vorbesc despre negocierile dintre milanezi si oficialii lui Brugge pentru transferul fundasului Odilon Kossounou.

In tranzactie ar putea fi inclus si Ionut Radu, italienii dorindu-si sa mai scada astfel din suma de transfer pentru Kossounou, pentru care cei de la Brugge cer 20 de milioane de euro. Fundasul ivorian este in vizorul oficialilor lui Inter, fiind considerat cel mai bun inlocuitor pentru Milan Skriniar.

Chiar daca va pleca de la Inter, Ionut Radu nu va scapa de concurenta pentru postul de portar, belgienii avandu-l ca titular pe Simon Mignolet, fostul jucator al lui Liverpool.