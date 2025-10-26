FOTO Ionuț Radu, încă un meci mare în LaLiga! Budimir a încercat să-l execute prin "Panenka"

Ionuț Radu, &icirc;ncă un meci mare &icirc;n LaLiga! Budimir a &icirc;ncercat să-l execute prin Panenka Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a obținut o victorie la Pamplona, contra Osasunei, scor 3-2, în runda a zecea din LaLiga.

TAGS:
Ionut RaduCelta VigoAnte BudimirOsasunaFerran Jutgla
Din articol

La trei zile după victoria din Europa League contra lui Nice (2-1), Celta Vigo a câștigat și în campionat. Ferran Jutgla, fostul atacant al Barcelonei, a deschis scorul contra Osasunei în minutul 26, însă gazdele au trecut în avantaj după dubla lui Ante Budimir din finalul reprizei.

Ionuț Radu, învins de două ori, dar meci bun contra Osasunei

Budimir a marcat pentru 1-1 din penalty, după ce l-a trimis pe Radu în colțul opus, iar nouă minute mai târziu a reușit dubla cu o execuție spectaculoasă sub transversală la care portarul român nu a putut interveni.

Același Jutgla a egalat pentru Celta Vigo în minutul 69, iar Ante Budimir a avut ulterior șansa unei triple. De această dată, atacantul croat a apelat la "Panenka", însă a nimerit transversala, iar scorul a rămas 2-2. Celta Vigo a dat lovitura în minutul 87, când Pablo Duran a marcat pentru 3-2.

Deși a fost învins de două ori, Radu a avut cinci intervenții și a fost elogiat de presa spaniolă pentru câteva dintre paradele sale.

Datorită victoriei de la Pamplona, Celta Vigo a ieșit din zona roșie și a urcat pe locul 13 în LaLiga, cu 10 puncte în 10 etape. Echipa lui Ionuț Radu este pe cale să încheie luna octombrie fără eșec - trei victorii și două remize.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ULTIMELE STIRI
Răzvan Lucescu, de neoprit &icirc;n Grecia. PAOK s-a distrat &icirc;n meciul cu Volos
Răzvan Lucescu, de neoprit în Grecia. PAOK s-a distrat în meciul cu Volos
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana &icirc;nscrie din toate pozițiile! ROȘU &icirc;n prelungirile primei reprize
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana înscrie din toate pozițiile! ROȘU în prelungirile primei reprize
Ligue 1 ACUM, Lille - Metz se termină ca la Roland Garros! Olympique Lyon - Strasbourg pe VOYO după Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice
Ligue 1 ACUM, Lille - Metz se termină ca la Roland Garros! Olympique Lyon - Strasbourg pe VOYO după Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat &icirc;n meciul cu UTA Arad
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat în meciul cu UTA Arad
Scandal &icirc;n Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu
Scandal în Premier League: antrenorul s-a dus la suporteri, iar stewarzii l-au ținut cu greu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a c&acirc;știgat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a câștigat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

FCSB - UTA Arad ACUM, campioana &icirc;nscrie din toate pozițiile! ROȘU &icirc;n prelungirile primei reprize

FCSB - UTA Arad ACUM, campioana înscrie din toate pozițiile! ROȘU în prelungirile primei reprize

Inter Milano, mesaj &icirc;n italiană pentru Cristi Chivu la o zi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Napoli

Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli

Real Madrid &ndash; Barcelona 2-1: victoria imensă a &bdquo;galacticilor&ldquo; pune o distanță mare &icirc;ntre ei și rivalele la titlu

Real Madrid – Barcelona 2-1: victoria imensă a „galacticilor“ pune o distanță mare între ei și rivalele la titlu



Recomandarile redactiei
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana &icirc;nscrie din toate pozițiile! ROȘU &icirc;n prelungirile primei reprize
FCSB - UTA Arad ACUM, campioana înscrie din toate pozițiile! ROȘU în prelungirile primei reprize
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat &icirc;n meciul cu UTA Arad
Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat în meciul cu UTA Arad
Xabi Alonso, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Vinicius Jr: Sunt lucruri despre care vom vorbi
Xabi Alonso, reacție fermă după ieșirea nervoasă a lui Vinicius Jr: "Sunt lucruri despre care vom vorbi"
Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - UTA Arad
Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - UTA Arad
Ligue 1 ACUM, Lille - Metz se termină ca la Roland Garros! Olympique Lyon - Strasbourg pe VOYO după Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice
Ligue 1 ACUM, Lille - Metz se termină ca la Roland Garros! Olympique Lyon - Strasbourg pe VOYO după Angers - Lorient, Auxerre - Le Havre, Rennes - Nice
Alte subiecte de interes
Horațiu Moldovan, &icirc;n cursă cu Ionuț Radu pentru transferul &icirc;n Serie B! Italienii au anunțat favoritul: &rdquo;El este &icirc;n plan secund!&rdquo;
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Starul Rom&acirc;niei U18 e născut &icirc;n Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: &bdquo;Modelul meu e Mbappe!&rdquo;
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
&bdquo;De asta am luat decizia de a pleca!&rdquo; Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo&nbsp;
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
La 40 de ani, Luka Modric a făcut spectacol &icirc;n Croația - Cehia 5-1 din preliminarii!
La 40 de ani, Luka Modric a făcut spectacol în Croația - Cehia 5-1 din preliminarii!
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir &icirc;n prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir în prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!