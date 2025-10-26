La trei zile după victoria din Europa League contra lui Nice (2-1), Celta Vigo a câștigat și în campionat. Ferran Jutgla, fostul atacant al Barcelonei, a deschis scorul contra Osasunei în minutul 26, însă gazdele au trecut în avantaj după dubla lui Ante Budimir din finalul reprizei.

Ionuț Radu, învins de două ori, dar meci bun contra Osasunei



Budimir a marcat pentru 1-1 din penalty, după ce l-a trimis pe Radu în colțul opus, iar nouă minute mai târziu a reușit dubla cu o execuție spectaculoasă sub transversală la care portarul român nu a putut interveni.



Același Jutgla a egalat pentru Celta Vigo în minutul 69, iar Ante Budimir a avut ulterior șansa unei triple. De această dată, atacantul croat a apelat la "Panenka", însă a nimerit transversala, iar scorul a rămas 2-2. Celta Vigo a dat lovitura în minutul 87, când Pablo Duran a marcat pentru 3-2.

