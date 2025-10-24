PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a reuşit o victorie spectaculoasă cu Lille, 4-3 în deplasare în etapa a treia din Europa League. Grecii au avut 3-0 la pauză și au fost egalați în prelungiri, 4-4, dar golul a fost anulat de VAR.

Tot în Europa League, Celta Vigo, cu portarul Ionuţ Andrei Radu integralist, a învins-o pe Nice cu 2-1.

În etapa a doua din Conference League, Răzvan Marin (AEK Atena) şi Andrei Raţiu (Rayo Vallecano) au marcat pentru echipele lor în 6-0 cu Aberdeen și, respectiv, 2-2 cu BK Hacken. Rațiu a fost chiar cel care a adus un punct lui Rayo după un penalty transformat în minutul 90+13.

Legia Varșovia, antrenată de Edward Iordănescu, a învins-o dramatic pe Şahtior Doneţk cu 2-1, în deplasare, într-un meci jucat însă în Polonia, la Cracovia. Golul victoriei a venit în minutul 90+4.

Și tot în Conference League, duelul românesc din Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa s-a încheiat la egalitate, 1-1. La gazdele din Cehia a jucat din minutul 82 fundașul stânga Andres Dumitrescu, în timp ce Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow.

