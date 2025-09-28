Spaniolii l-au adus pe goalkeeper liber de contract de la Venezia. Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ionuț Radu a și bifat șase apariții în La Liga, dar și una în Europa League.



Nota primită de Ionuț Radu după ce a apărat un penalty în Elche - Celta Vigo



În etapa #7 din campionat, Celta Vigo s-a duelat cu Elche în deplasare. Pe ”Estadio Manuel Martinez Valero”, gazdele s-au impus cu 2-1, la capătul celor 90 de minute.



Integralist, Ionuț Radu putea încasa trei goluri, dar, a fost extrem de inspirat la lovitura de la 11 metri executată de Rafael Mir. Portarul a ghicit colțul.



Andre Silva (minutul 18) și John Donald (minutul 68) l-au învins însă pe Ionuț Radu. Iar Borja Iglesias (minutul 22) a marcat pentru Celta Vigo.



După evoluția sa, Ionuț Radu a fost notat cu 7,6 de portalul de specialitate FlashScore. El a cel mai bine punctat de la Celta Vigo, după Mingueza (7,7).

