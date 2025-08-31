Portarul român a bifat al patrulea meci consecutiv ca titular pentru Celta Vigo, după partidele cu Getafe, Mallorca și Betis, și a fost din nou printre remarcații echipei sale în remiza cu Villarreal, scor 1-1.



Nota primită de Ionuț Radu după 1-1 cu Villarreal



Radu a avut două intervenții importante în prima repriză, menținând poarta intactă. În partea secundă nu a mai avut însă ce face la reușita lui Nicolas Pepe, scăpat singur cu portarul în minutul 53. Egalarea a venit dramatic, în minutul 90+4, când Borja Iglesias a adus un punct nesperat pentru Celta.



Pentru evoluția sa, internaționalul român a primit nota 7,2 din partea Sofascore, fiind al șaselea cel mai bun jucător de pe teren. Doar Hugo Sotelo (7,5), Rueda (7,4), Mingueza (7,4), Borja Iglesias (7,3) și Manu Fernández (7,3) au fost peste el. Media echipei a fost 6,87, iar cel mai mare calificativ din meci i-a revenit lui Juan Foyth (7,7), fundașul central al lui Villarreal. Specialiștii de la Flashscore l-au notat pe Radu cu 7,0.

