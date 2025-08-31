VIDEO James Milner, după ce a marcat contra lui Manchester City: "M-a ajutat Diogo Jota"

Brighton a învins Manchester City, scor 2-1, în runda a treia din Premier League. Meciul a fost transmis în direct de VOYO.

Manchester City a condus la pauză după golul lui Erling Haaland din minutul 34, însă Brighton a reușit o revenire spectaculoasă în actul secund. După o oră de joc, managerul Fabian Hurzeler a decis să efectueze nu mai puțin de 4 modificări simultan, iar unul dintre cei patru jucători introduși a fost veteranul James Milner.

James Milner, după ce a marcat contra lui Manchester City: "M-a ajutat Diogo Jota"

La aproape 40 de ani, James Milner a marcat din penalty în minutul 67, iar neamțul Brajan Gruda, un alt jucător venit de pe bancă, a făcut 2-1 pentru Brighton în minutul 89.

James Milner, fost jucător atât la Manchester City, cât și la Liverpool, a sărbătorit golul de 1-1 celebrând în stilul lui Diogo Jota, fostul jucător al formației de pe Anfield, decedat în această vară după un accident rutier petrecut în Spania.

În semn de omagiu față de fostul său coleg de la Liverpool, James Milner a preluat din această vară tricoul cu numărul 20 la Brighton. După meciul cu Manchester City, fotbalistul englez a vorbit și despre "ajutorul" primit de la Jota.

"Credeam că sezonul trecut a fost ultimul din cariera mea, având în vedere probleme medicale. Mă bucur acum că am reușit acum să marchez și să câștigăm.

În primele două meciuri din acest sezon nu cred că am obținut rezultatele pe care le-am fi meritat. Victoria este rezultatul muncii tuturor celor din echipă. Cele patru schimbări făcute simultan de antrenorul nostru s-au dovedit excelente.

Ce s-a întâmplat cu Diogo Jota a fost groaznic. A fost un om excepțional și un coleg grozav.

În ultimele șase sezoane din Premier League nu am mai înscris, însă acum am luat numărul lui Diogo Jota și se pare că am primit ajutor din partea acestui om grozav", a spus James Milner, potrivit BBC.

James Milner, gol pentru istorie în Brighton - Manchester City

Ajuns la aproape 40 de ani, veteranul Milner a fost introdus în minutul 60 al meciului contra fostei sale echipe. Șapte minute mai târziu, mijlocașul lui Brighton a transformat un penalty cu mult calm, reușind să ducă astfel scorul la 1-1.

La 39 de ani și 239 de zile, James Milner a devenit cel mai vârstnic fotbalist din istoria Premier League care înscrie din penalty, potrivit Opta.

De asemenea, jucătorul lui Brighton este al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria competiției. Recordul este deținut de Teddy Sheringham, care a marcat pentru West Ham în 2006, la vârsta de 40 de ani și 268 de zile, într-un duel contra lui Portsmouth.

După golul înscris contra lui Manchester City, James Milner a sărbătorit reușita aducându-i un omagiu lui Diogo Jota, fostul său coleg de la Liverpool, decedat în această vară.

James Milner se află pe locul 2 în clasamentul prezențelor all-time în Premier League - nu mai puțin de 640 de meciuri! În acest sezon îl poate devansa pe liderul Gareth Barry (653).

