Jamie Vardy și-a găsit echipă și semnează!

După 13 ani petrecuți la Leicester, fostul internațional englez este acum liber de contract și va continua în fotbalul mare, în Serie A.
Jamie Vardy semnează cu Cremonese
Cremonese, nou-promovată în Serie A, a început sezonul cu două victorii din două meciuri, iar acum este gata să dea o adevărată lovitură la nivel de imagine cu transferul lui Jamie Vardy.
Cele două părți au ajuns deja la un acord, iar Vardy va semna un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.
Este de așteptat ca Vardy să ajungă curând la Milano pentru a semna cu noua sa echipă.
Jamie Vardy nu se lasă! Atacantul e aproape de Serie A, la 38 de ani
Vardy a rămas ultima mare legendă a „vulpilor”, fiind prezent la momentul istoric din 2016, când echipa lui Claudio Ranieri a câștigat titlul în Premier League. În total, a adunat 500 de meciuri pentru Leicester, a marcat 200 de goluri și a oferit 71 de pase decisive.
Chiar dacă Leicester a retrogradat în Championship, Vardy a încheiat sezonul trecut cu 10 goluri și 6 pase decisive în 36 de apariții. În cariera sa, are 26 de selecții și 7 goluri pentru naționala Angliei și a fost desemnat jucătorul anului în Premier League în 2016.