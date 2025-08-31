Jamie Vardy și-a găsit echipă și semnează!

După 13 ani petrecuți la Leicester, fostul internațional englez este acum liber de contract și va continua în fotbalul mare, în Serie A.



Jamie Vardy semnează cu Cremonese



Cremonese, nou-promovată în Serie A, a început sezonul cu două victorii din două meciuri, iar acum este gata să dea o adevărată lovitură la nivel de imagine cu transferul lui Jamie Vardy.



Cele două părți au ajuns deja la un acord, iar Vardy va semna un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

