Ionut Radu a semnat noul contract. Ramane inca o luna la Parma. Ce urmeaza pentru portarul roman

Ionut Radu nu a apucat inca sa debuteze pentru Parma, el fiind imprumutat de la Inter Milano in aceasta iarna.

Chiar daca nu a jucat niciun meci pentru actuala echipa, Parma a decis sa ii prelungeasca contractul, cel putin pana la sfarsitul sezonului actual.

Potrivit Tuttomercatoweb, vechea intelegere expira pe 30 iunie.

Parma a jucat deja 7 meciuri de cand fotbalul a fost reluat in Serie A dupa pauza cauzata de COVID-19, dar Ionut Radu a fost rezerva in toate meciurile. Antrenorul echipei, Roberto D'Aversa, a preferat sa il utilizeze pe Luigi Sepe, portar in varsta de 29 de ani.

Managerul italian nu l-a folosit pe Radu nici cand Sepe a fost accidentat, in perioada februarie-martie 2020, preferendu-l pe portarul Simone Colombi.

Dupa ce actualul imprumut se va termina, internationalul de tineret se va intoarce la Inter Milano, sub comanda lui Antonio Conte.

Radu se va duela cu Samir Handanovic, portar in varsta de 35 de ani, care mai are contract cu italienii pana in 2021.